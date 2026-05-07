・伊勢化は大幅続落、塩化ニッケルの販売価格低下し１～３月営業益は２％減 ・エプソンは３日ぶり急反騰し年初来高値を更新、今期最終益は３．２倍を計画 ・サンリオは３カ月半ぶり年初来安値更新、決算発表延期で ・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、米イラン戦闘終結への期待からＷＴＩ急落 ・キオクシアがＳ高カイ気配、大型連休中にサンディスク急伸しサムスン電子は時価総額１兆ドル超え ・ネクセラはＳ高、第１四半期