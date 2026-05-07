・伊勢化は大幅続落、塩化ニッケルの販売価格低下し１～３月営業益は２％減

・エプソンは３日ぶり急反騰し年初来高値を更新、今期最終益は３．２倍を計画

・サンリオは３カ月半ぶり年初来安値更新、決算発表延期で

・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、米イラン戦闘終結への期待からＷＴＩ急落

・キオクシアがＳ高カイ気配、大型連休中にサンディスク急伸しサムスン電子は時価総額１兆ドル超え

・ネクセラはＳ高、第１四半期営業３２億４４００万円の黒字に浮上

・ＤＭＧ森精機が大幅高で６連騰、受注好調で２６年１２月期業績予想引き上げ

・ワークマンは急反発、４月既存店売上高が４カ月連続前年上回る

・ＡＲＥＨＤは急反騰、データセンター需要で電子分野成長し今期最終益１９％増を計画

・ＰＡコンサルがカイ気配スタート、“物言う株主”のオアシスが８％の大株主に急浮上

・半導体製造装置関連が一斉にカイ気配スタート、東エレクは最高値街道をまい進



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出所：MINKABU PRESS