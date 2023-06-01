U-17アジアカップがサウジアラビアで開幕。小野信義監督が率いるU-17日本代表は、現地５月５日にグループステージ初戦でカタールと対戦した。立ち上がりは主導権の奪い合いで、時間の経過とともに日本が押し込み始める。北原槙が積極的にミドルを狙えば、元砂晏翔仁ウデンバがセットプレーで惜しいシーンを作る。ただ、25分に一瞬の隙を突かれて失点。カタールのシンプルかつスピーディな攻撃で中央を崩され、アヨクンレ・