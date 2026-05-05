【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−2 マインツ（日本時間5月3日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマ、美しすぎる“ループパス”を放つ瞬間ザンクト・パウリに所属するMF藤田譲瑠チマが、ボランチの位置から守備を一瞬で無力化する絶妙なループパスを通し、スタジアムをどよめかせた。残留プレーオフ圏内の16位に位置するザンクト・パウリは日本時間5月3日、ブンデスリーガ第32節で、この試合に勝利すると残留