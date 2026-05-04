岩手県大槌町の山林火災は発生から11日目の2日、延焼拡大の恐れがなくなったとして鎮圧が宣言されました。秋田からも延べ450人を超える消防隊員が派遣されましたが4日で活動が終了しました。2日、延焼拡大の恐れがなくなったとして山林火災の鎮圧が宣言された大槌町。先月22日に2か所で発生した山林火災は1633ヘクタールを焼いたほか、住宅1棟が全焼するなど建物8棟も焼けました。秋田からも、先月24日から緊急消防援助隊が