GW（ゴールデンウイーク）中、ホテルに2泊以上泊まる人もいるのではないでしょうか。その場合、清掃スタッフが入るため、客室内にある荷物やごみをきれいにまとめておくべきか迷うことがあります。連泊時に部屋の荷物やごみをどの程度、片付ければよいのかについて、スーパーホテルの公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがホテル連泊時の荷物のまとめ方です！公式アカウントは、連