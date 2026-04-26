now loading...01【漫画】本編を読む5コマ漫画家・伊東さん(@ito_44_3)がXに投稿した創作ギャグ漫画「now loading...」が話題だ。本作はおとぎ話「白雪姫」を現代風にオマージュしたもので、魔法の鏡がシステムエラーのような挙動を見せるシュールな展開に11万件を超える「いいね」が集まった。now loading...02now loading...03■「フリーズしてる？」お妃を不安にさせる魔法の鏡の不調「鏡よ鏡。この世で一番美しいのは誰？」こ