◆ファーム・リーグ楽天―ロッテ（２３日・森林どり泉）楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が２３日、ファーム・リーグのロッテ戦で２軍合流後初登板した。同戦に先発。６回６安打無失点、６奪三振と好投した。立ち上がりから１５０キロを超える直球にスライダーやスプリットを交えて、打者を料理。４回に２死一、二塁のピンチを招いたが、動じない。石垣を空振り三振に仕留めて無失点に抑えた。６回にも１