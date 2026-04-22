毎日のように響き渡る"道路族"たちの騒ぎ声。気が狂いそうだ…。【漫画】本編を読む／主人公に賛否両論！あなたは擁護派・否定派どっち？住宅街の道路で遊び続ける子どもたちと、それを見守る親たち――いわゆる「道路族」という存在は、近年大きな社会問題として知られるようになった。コロナ禍で在宅時間が増えたことで、騒音トラブルはより身近で深刻なものとなり、多くの人がそのストレスに直面している。本作は、そんな日常の