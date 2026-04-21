つるぎ町一宇で、シャクナゲの花が見ごろを迎えています。2026年で開園40年のシャクナゲ園を、佐々木さんが取材しました。 （佐々木気象予報士）「徳島市から車で約1時間半、つるぎ町のローディーの森にやってきました」「ローディーとは、西洋シャクナゲの愛称、情熱的な赤、思わず見とれてしまいます」「こちらのシャクナゲ園では、約250品種2500本のシャクナゲが植えられていて、今見頃を迎