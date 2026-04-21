シャクナゲ2500本見ごろ つるぎ町一宇・ローディーの森【徳島】
つるぎ町一宇で、シャクナゲの花が見ごろを迎えています。
2026年で開園40年のシャクナゲ園を、佐々木さんが取材しました。
（佐々木気象予報士）
「徳島市から車で約1時間半、つるぎ町のローディーの森にやってきました」
「ローディーとは、西洋シャクナゲの愛称、情熱的な赤、思わず見とれてしまいます」
「こちらのシャクナゲ園では、約250品種2500本のシャクナゲが植えられていて、今見頃を迎えています」
（訪れた人）
「姉妹で見に行こうって、誘って来た」
（訪れた人）
「きれいですね初めて見ました。色がすごく鮮やかで赤がきれいですね」
（訪れた人）
「色もきれいで、いろんな種類があってたいへん感動しました」
見に来た人の喜ぶ顔が嬉しい、そう話すのは、つるぎ町出身でこの園を管理する横畠健治さんです。
中学卒業後、日本料理の板前をしていた横畠さん。
仕事の傍ら、大好きなシャクナゲで地域を盛り上げることを思いつきました。
（ローディーの森を管理する・横畠健治さん）
「旧の岩戸温泉に勤めていて、そこで料理していた」
「客に『どこかこの辺り行くところないですか』って聞かれて、何もないんですよねこの辺りって」
「みんなが見てもらえるような所を、何か集まって見てもらえるようなところを作ろうと思って」
開園して40年、横畠さんが長い年月をかけて増やしたシャクナゲは、2026年も見事な花を咲かせました。
（佐々木気象予報士）
「澄んだ空気の中で、この目線の高さにあるシャクナゲを見ながら歩く、リフレッシュできますね」
園内にはまだつぼみもたくさんあり、5月上旬の連休中に楽しめる花もあります。
（ローディーの森を管理する・横畠健治さん）
「シャクナゲは人生の友達ですね」
（佐々木気象予報士）
「人生の友達？」
（ローディーの森を管理する・横畠健治さん）
「生きがいというか、シャクナゲのおかげで寂しいこともないし」
「こうやってみんなと話もできるし、お客さんの顔も見えるし」
（佐々木気象予報士）
「ローディーの森のシャクナゲは、5月上旬まで楽しめます」