つるぎ町一宇で、シャクナゲの花が見ごろを迎えています。



2026年で開園40年のシャクナゲ園を、佐々木さんが取材しました。



（佐々木気象予報士）

「徳島市から車で約1時間半、つるぎ町のローディーの森にやってきました」

「ローディーとは、西洋シャクナゲの愛称、情熱的な赤、思わず見とれてしまいます」

「こちらのシャクナゲ園では、約250品種2500本のシャクナゲが植えられていて、今見頃を迎えています」

（訪れた人）

「姉妹で見に行こうって、誘って来た」



（訪れた人）

「きれいですね初めて見ました。色がすごく鮮やかで赤がきれいですね」



（訪れた人）

「色もきれいで、いろんな種類があってたいへん感動しました」

見に来た人の喜ぶ顔が嬉しい、そう話すのは、つるぎ町出身でこの園を管理する横畠健治さんです。



中学卒業後、日本料理の板前をしていた横畠さん。



仕事の傍ら、大好きなシャクナゲで地域を盛り上げることを思いつきました。

（ローディーの森を管理する・横畠健治さん）

「旧の岩戸温泉に勤めていて、そこで料理していた」

「客に『どこかこの辺り行くところないですか』って聞かれて、何もないんですよねこの辺りって」

「みんなが見てもらえるような所を、何か集まって見てもらえるようなところを作ろうと思って」



開園して40年、横畠さんが長い年月をかけて増やしたシャクナゲは、2026年も見事な花を咲かせました。



（佐々木気象予報士）

「澄んだ空気の中で、この目線の高さにあるシャクナゲを見ながら歩く、リフレッシュできますね」



園内にはまだつぼみもたくさんあり、5月上旬の連休中に楽しめる花もあります。

（ローディーの森を管理する・横畠健治さん）

「シャクナゲは人生の友達ですね」



（佐々木気象予報士）

「人生の友達？」



（ローディーの森を管理する・横畠健治さん）

「生きがいというか、シャクナゲのおかげで寂しいこともないし」

「こうやってみんなと話もできるし、お客さんの顔も見えるし」

（佐々木気象予報士）

「ローディーの森のシャクナゲは、5月上旬まで楽しめます」