18日および19日に開催された人気音楽バンド「Mrs. GREEN APPLE」（ミセス）のMUFGスタジアム（国立競技場）のライブにて「公演を妨げる行為」があったとして、MUFGスタジアムが謝罪した。 報道によると、18日の回にて同スタジアムに設置されているスイートルーム「LIMINAL SUITE」にてスタジアムの運営会社・ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）側が招待した契約企業の招待客の一部が席