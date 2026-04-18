今月22日は語呂合わせで「幸せ夫婦の日」。これを前にブライダルファッションショーが開かれました。山口市などでブライダル事業を行うハラダヤは4月22日を「幸せ夫婦の日」として日本記念日協会に申請し、去年、正式認定されました。初めての「幸せ夫婦の日」をまもなく迎えることからファッションショーが開かれプロのモデルによってパンツスタイルや人気ブランドのドレスが披露されました。Q、0027また、7年前に結