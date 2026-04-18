荒川は4月1日、PAUL & JOEルームウェアより、ブランド初となるリカバリーウェアを発売しました。■アイコンキャット「ヌネット」をプリント同商品は、機能性に加え、デザインも楽しめるルームウェアとして展開。着心地や動きやすさに配慮した設計を取り入れているほか、ブランドを象徴するアイコンキャット「ヌネット」をプリントしたデザインが特徴です。ウェアには、独自に配合した特殊セラミックの粉体が練りこまれた保温素