見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める朝の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）。明治時代に活躍した看護師・大関和と鈴木雅、ふたりの活躍が描かれる“シスターフッドもの”としても注目されています。シスターフッドとは、女性同士の連帯、絆、支え合いを示す概念のこと。2026年春ドラマではシスターフッドをテーマに置いたような、女性俳優ダブル主演の作品が多く見られるのです。そんな非常に珍しいクールである今期、その