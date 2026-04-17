ローソンストア100各店では、2026年4月15日から21日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。4月14日から始まった"ひとつ買うとひとつもらえる"キャンペーンは以下の通り。・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セブン-イレブン山梨県産ももエキス使用のフレーバーウォーター対象商品は、コカ・コーラ「ドクターペッパー」（500ml）です。1本購入すると、「い・ろ・は・す もも