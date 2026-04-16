「友達との約束より私を優先してくれる」「忙しいのに会いに来てくれる」--そんな“愛され女子”を見ると、ちょっぴり羨ましくなりますよね。でも実は、彼女たちにはある共通点があるんです。そこで今回は、男性が自然と“彼女ファースト”になってしまう女性たちの行動や魅力を紹介します。小さな“初めて”の積み重ねが男性の心をつかむ男性が夢中になる女性は、「一緒にいると新しい世界が広がる」と感じさせてくれる存在。遠出