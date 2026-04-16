PEACH JOHNから、シリーズ累計売上392万枚突破※1の「ナイスバディブラ」パッドを搭載した「ナイスバディ水着」の新作が登場。San-ai Resortとの第3弾コラボとして、ビキニ2型を中心にラッシュガードやハットまで幅広く展開されます。PEACH JOHNらしいガーリーでフェミニンなデザインで、スタイルアップも叶う注目コレクション♡公式通販や一部店舗※2のほか、外部通販サイトでも販売中です。 ナイ