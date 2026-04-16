【スターバックス】では、3/25より「新作フード・スイーツ」の販売がスタート。食べ応えのありそうなフード・思わず写真を撮りたくなる映えスイーツなどが登場しました。今回は、新作のなかからおすすめのフード・スイーツをピックアップしてご紹介。次回ぜひ試してみて。 香ばしチーズがポイント @paopa0nさんが新作のソルベティーと一緒に楽しんだのは、