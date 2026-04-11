生活習慣やストレスが、知らず知らずのうちに様々な箇所に不調を引き起こしている!? そこで最近、若い世代で増加傾向にある症状として注目を集める「スマホ老眼」にフォーカス。それぞれの主な原因から対策TIPSまで指南！スマホ老眼とは？スマホの画面を見続けたことによって、目のピント調節がうまくいかなくなったり、2重に見えたりする状態。通常の老眼は、早ければ30代後半から始まるが、最近はスマホを使っている20代〜30代前