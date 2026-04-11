「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月13日（月）から、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】ポチャッコ×バナナのデザインも！新作アイテム一覧■ころんとしたフォルムがかわいい今回登場するのは、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れた、ベビー向けのパジャマコレクション全