自分だけの話をしたい友人「鍵を忘れた」と中学生の息子の同級生が我が家に入り浸り。母親のSNSをのぞいてみると...【みなさんの体験記】日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたト