あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「RUSH BALL」の略語は？「RUSH BALL」の略語はなんでしょうか？「ラッシュボール」を早口で言ってみるとわかるかも！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ラシュボ」でした！「ラシュボ」は「RUSH BALL」を略した言葉。「RUSH BALL」は、大阪府にある