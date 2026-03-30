なでしこジャパンの清家貴子が結果を残した。南萌華、角田楓佳、清家が所属するブライトン女子は現地３月29日、イングランド女子スーパーリーグ第19節でレスターと敵地で対戦。１−０で白星を飾った。先発した清家は48分、この試合で唯一の得点をマーク。エリア内で敵GKを引きつけた味方のラストパスに反応。冷静に無人のゴールに流し込んだ。29歳のFWが決勝弾を挙げ、チームの勝利に貢献。SNS上では「やっぱし凄いなでし