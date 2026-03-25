【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が2026年3月25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。長男・青空（せいあ）くんの受験合格を報告した。38歳5児のママタレ「豪華で力が湧きそう」タコさんウインナー・焼き鮭など詰まった受験弁当◆辻希美、長男の受験合格を報告今回の放送では、2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻が登場。同番組の水曜