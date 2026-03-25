辻希美、長男・青空（せいあ）くんの受験合格を報告「ぽかぽか」共演者から祝福の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの辻希美が2026年3月25日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。長男・青空（せいあ）くんの受験合格を報告した。
38歳5児のママタレ「豪華で力が湧きそう」タコさんウインナー・焼き鮭など詰まった受験弁当
今回の放送では、2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻が登場。同番組の水曜レギュラーを務めていたが、2025年6月4日の放送から産休に入り、その後は産休をとっていたため同番組への出演は301日ぶりとなった。
VTRでは、番組恒例の 牛肉2kgをカットし、重さが300gの誤差±10g以内なら、カットした分の牛肉を持ち帰ることができる“牛肉ぴったんこチャレンジ”に辻が挑戦。今回カットする肉は、辻の子供が好きだという牛タン。すると、辻は「今日、長男が受験の合格発表だったんです（VTR収録時）」と長男・青空くんが受験について切り出し「合格したんです」と報告すると、共演者からは祝福の声が上がった。
しかし、“牛肉ぴったんこチャレンジ”には失敗するも、MCのお笑いコンビ・ハライチの岩井勇気から「あげる！辻ちゃん持って帰って」と言われると、笑顔で喜んでいた。
タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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38歳5児のママタレ「豪華で力が湧きそう」タコさんウインナー・焼き鮭など詰まった受験弁当
◆辻希美、長男の受験合格を報告
今回の放送では、2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻が登場。同番組の水曜レギュラーを務めていたが、2025年6月4日の放送から産休に入り、その後は産休をとっていたため同番組への出演は301日ぶりとなった。
しかし、“牛肉ぴったんこチャレンジ”には失敗するも、MCのお笑いコンビ・ハライチの岩井勇気から「あげる！辻ちゃん持って帰って」と言われると、笑顔で喜んでいた。
◆辻希美、2025年8月に第5子出産
タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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