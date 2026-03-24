ドジャース佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、本拠地ロサンゼルスでエンゼルスとのオープン戦に先発登板。初回から課題の制球を乱し、２者連続の押し出し四球を含む４四死球の大乱調で一死も奪えず降板した。開幕ローテーションに抜てきされ、すでに４戦目のガーディアンズ戦の先発が決まっていた中での最終登板。過去３試合の登板では計６回２／３を投げて防御率１３・５０で、ローテ入りを疑問視する声は