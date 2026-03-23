芝浦工大出身の“リケ女”でありながら筋肉に目覚め、フィットモデルの全国大会で3連覇を達成した田上舞子さん。現在はフィットネスインフルエンサーとして活動し、インスタグラムのフォロワー約30万人と大きな影響力を持つ彼女は、理想の体を手に入れるため、どんな日々を過ごしているのか……？ 【画像】田上さんの超美ボディ水着ショット フィットネスインフルエンサーは儲かる？ ――38歳とは