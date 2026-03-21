俳優の前田愛（42）が、中学校と小学校を卒業する息子2人を祝福した。【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たちや前田愛の手作り弁当2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、勘太郎が撮影した夫婦ショットや家族で日光江戸村を訪れた際の夏休みショットなど、家族と過ごす日常の様子