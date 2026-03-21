俳優の前田愛（42）が、中学校と小学校を卒業する息子2人を祝福した。

【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たちや前田愛の手作り弁当

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。

Instagramでは、勘太郎が撮影した夫婦ショットや家族で日光江戸村を訪れた際の夏休みショットなど、家族と過ごす日常の様子を発信している。

2025年12月7日には義理の父・十八代目中村勘三郎の祥月命日を報告し、息子2人の姿も公開。「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」と、成長した姿が話題になっていた。

2026年3月14日には「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」と、卒業を目前に息子たちの好物だけを入れてあげたという手作り弁当を披露している。

中学校と小学校を卒業した息子2人を祝福

そして3月19日に更新したストーリーズでは、「卒業おめでとう」と書かれたプレートに乗ったスイーツの写真を添えて、中学校と小学校を卒業した息子2人を祝福した。（『ABEMA NEWS』より）