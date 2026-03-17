5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5人の絆を試す協力ゲームでまさかのケンカ!?いつも明るくて元気な最年少の曽野舜太がキレて、リーダー・吉田仁人の胸ぐらをつかんで詰め寄り……!? 【TVer】M!LKが究極の騙し合いボードゲームでバトル！騙し騙されの心理戦の勝者は「国立の小学校に通っていた」あのメンバー この春進学する人見知りな新大学生を救うため、M!LKは“初対