【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月23日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催される氷室京介のフィルムコンサートツアー『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』最終公演で上映されるライブ映像が、全国各地の映画館で同時上映される。 ■フィルムコンサートツアーは全国5都市のZeppにて開催 1988年にソロアーティストとしての活動を開始し、1992年にはシングル「KISS