氷室京介『LAST GIGS』から10年！フィルムコンサートツアー最終公演を全国の映画館でライブビューイング

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5月23日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催される氷室京介のフィルムコンサートツアー『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』最終公演で上映されるライブ映像が、全国各地の映画館で同時上映される。

■フィルムコンサートツアーは全国5都市のZeppにて開催

1988年にソロアーティストとしての活動を開始し、1992年にはシングル「KISS ME」でミリオンセールスを記録。さらに1993年のアルバム『Memories Of Blue』では150万枚を超える大ヒットを達成するなど、次々に代表作を世に送り出した氷室京介。無期限の活動休止に入った2016年まで日本とロサンゼルスを拠点に精力的な音楽活動を展開し、その地位を不動のものにした。

そして活動休止から10年の節目を迎える2026年春、活動休止前に開催されたラストツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』のフィルムコンサートツアーが全国5都市のZeppにて開催。氷室京介の熱狂的なライブをもう一度体感できるこのフィルムコンサートでは『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』を、高精細映像、迫力あるサウンド、照明演出とともに再構築し、会場ごとに異なる公演の映像が上映される。

ライブビューイングが行われるフィルムコンサート最終日には、初公開となる『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』東京公演2日目の映像がラインナップされており、かつてその地で鳴り響いた曲たちが再びその場所で甦る。

氷室京介が“ライブ”に込めた美学と衝動を、再び体感できるフィルムコンサートの熱気を全国各地の映画館へ。

当時の熱狂が時を越えて再起動（OVERRIDE）されたかのように甦る圧巻のステージを、映画館の大スクリーンでぜひ堪能しよう。

上映劇場など詳細は、ライブ・ビューイング・ジャパンのサイトで。

■関連リンク

ライブ・ビューイング詳細はこちら

https://liveviewing.jp/himuro-lastgigsoverride/

『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』OFFICIAL SITE

https://himuro.com/feature/lastgigs_override

氷室京介 OFFICIAL SITE

https://himuro.com/top/