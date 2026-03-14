【モデルプレス＝2026/03/14】セブン-イレブンでは、ジャンキーなボリューム系の新サンドイッチ「ガツンとガリチキサンド」が、全国の店舗にて3月18日（水）より順次発売する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆背徳感たっぷりな肉系サンド「ガツンとガリチキサンド」「ガツンとガリチキサンド」は、にんにく醤油でパンチを効かせたジューシーなチキンをメインに、レタスとマヨネーズを分厚いパンで挟