阪神は１４日から始まる広島とのオープン戦２連戦（マツダ）に向けて１３日、甲子園球場で全体練習を行った。“本番モード”に突入だ。大山悠輔内野手（３１）が残り７試合となったオープン戦への意気込みを語った。「残り試合も少ないので、とにかく一球一球をムダにしないことですかね。そこが一番大事になってくるので、集中してやりたいなと思います」開幕まで２週間を切り、その表情は一層引き締まっていた。甲子園