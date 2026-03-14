阪神は１４日から始まる広島とのオープン戦２連戦（マツダ）に向けて１３日、甲子園球場で全体練習を行った。

“本番モード”に突入だ。大山悠輔内野手（３１）が残り７試合となったオープン戦への意気込みを語った。

「残り試合も少ないので、とにかく一球一球をムダにしないことですかね。そこが一番大事になってくるので、集中してやりたいなと思います」

開幕まで２週間を切り、その表情は一層引き締まっていた。甲子園で行われた全体練習のフリー打撃では左中間方向へ２本の柵越えを放つなど感覚を確認。１４日からは高校球児たちにしばし本拠地を託し、シーズンへ向け万全の状態を整えるための旅路へ出発する。

春季キャンプでは「過程と内容」に重点を置いた中、結果でもさすがの存在感を示してきた。オープン戦は、ここまで１７打数６安打の打率・３５３と上々の数字。一方で直近２試合は計５打数無安打に終わっているだけに、課題は徹底的につぶしておきたいところだ。

まずは１４、１５日に広島とのオープン戦（マツダ）に臨む。同一リーグの相手だけに「広島だけじゃないですけど、球場も１年間通して行くところなので、確認という意味でも時間を大切にしたい」と大山。貴重な機会を有効活用してシーズンにも生かしていく。

「油断とか隙とかは一切なくして、しっかりやりたいと思います」。藤川監督から５番起用を明言されている頼れる主砲。抜かりなく準備を進める。