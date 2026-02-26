【モデルプレス＝2026/02/26】俳優の本田響矢が、4月スタートのTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演することが決定。あわせて、越山敬達、八村倫太郎ら新キャストも発表された。【写真】「めおと日和」話題の26歳イケメン俳優「印象違う」短髪姿◆堤真一主演 日曜劇場「ＧＩＦＴ」本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ