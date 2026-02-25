18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ¾¾Î¤È¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤ÎÁ´ËÆ¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤ÎÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤ò¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£1955Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¹âµé¼Ö»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤­¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿16ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë²Á