動画配信サービスの「Netflix（ネットフリックス）」は2026年2月19日から3月18日までの期間中、「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を開催中です。入会から最大1か月間、月額498円からサービスを利用できます。ワンコイン以下は破格...期間中に登録すると、加入初月（入会から1カ月間）の各プランの月額料金が値引きされます。広告つきスタンダードプランは890円のところ44%オフの498円。スタンダードプランは1590