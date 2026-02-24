「ワンコインは助かる」Netflixが異例の一時値下げ。WBC期間中の太っ腹企画に歓喜の声。

動画配信サービスの「Netflix（ネットフリックス）」は2026年2月19日から3月18日までの期間中、「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を開催中です。

入会から最大1か月間、月額498円からサービスを利用できます。

ワンコイン以下は破格...

期間中に登録すると、加入初月（入会から1カ月間）の各プランの月額料金が値引きされます。

広告つきスタンダードプランは890円のところ44%オフの498円。スタンダードプランは1590円のところ50％オフの795円、プレミアムプランは2290円のところ50％オフの1145円になります。

対象は、新規登録者のほか、26年1月31日23時59分59秒以前にNetflixを解約し、キャンペーン期間中に再登録する人も含まれます。

Netflixの既存メンバー、通信キャリア等が提供するバンドルプラン経由でNetflixに登録している人は対象外です。

Netflixでは「2026 ワールドベースボールクラシック」（WBC）の全47試合がライブ配信されるほか、話題の映画やドラマ、アニメなども見放題です。WBCの歴史を振り返るドキュメンタリーシリーズ、過去大会のダイジェスト、注目選手の新作ドキュメンタリーの配信も2月19日から始まっています。

SNS上では、「１ヶ月だけ加入もアリだな」「広告付きならワンコイン」「ワンコインでWBC全部見れる状況になってて激アツ」「ワンコインは助かる」「今入ったら500円くらいで見れるんや！」と喜びの声が上がっています。

WBC含むNetflixのライブ配信では、スタンダード、プレミアムに登録している場合でも、広告が入ります（アーカイブでの視聴を除く）。WBC目当てなら、広告付きプランがお手頃ですよ。

キャンペーン終了後（登録から1か月後の次の請求日）には、各プランとも通常価格に戻ります。

ギフトカード、PayPal、 iTunes・Google play経由での支払いは本キャンペーンの適用外です。

東京バーゲンマニア編集部