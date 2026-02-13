■ミラノ・コルティナオリンピック™（日本時間13日、イタリア・テーゼロ・クロスカントリースキー場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？クロスカントリースキーの男子10kmフリーが行われ、日本の山粼大翔（22、となみ衛星通信テレビSC）が日本勢トップとなる22分14秒6の30位でフィニッシュした。平昌五輪で3個、北京五輪で2個の金メダル