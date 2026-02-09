スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『RésonEssance（レゾネサンス）』のレゾネサンスほかです。左・「レゾネサンス」650円。右・手前から時計回りに、「モンブラン」800円。ライムとレモンがきゅんと甘酸っぱい「シトロン」（720円）は、フランスの修業先で作っていたものをアレンジ。シェフの地元、岩手県・葛巻町の低温殺菌牛乳のすっきり優しい甘さを生かした「プリン」430