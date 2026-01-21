２０２５年９月、さくら市の警察署を訪れた男２人が乗っていた車のトランクから男性の遺体が見つかった事件で、男性を車のトランクに監禁し死亡させたとして１９日、男２人が警察に逮捕されました。 これで男性の死亡に関与したとみられる逮捕者は７人となりました。 営利略取と逮捕監禁致死の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の関龍大郎容疑者（２４）と、さくら市櫻野の自称会社員門前哉太容疑者（２７）の２人です。 警