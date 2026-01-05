昨年４月、新東名高速道路で車を運転中に追突事故を起こして同乗者にけがをさせたとして、掛川区検に自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）で略式起訴された俳優広末涼子さん（４５）について、掛川簡裁が罰金７０万円の略式命令を出していたことが５日、静岡地裁への取材で分かった。命令は昨年１２月２３日付。起訴状などによると、広末さんは昨年４月７日、静岡県内の新東名高速道路で乗用車を運転中、大型トレーラ