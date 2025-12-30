パナソニックは12月16日に、全国の共働き世帯または専業主婦／主夫世帯で日常的に家事をしている20〜86歳の男女400名を対象に実施した調査の結果を発表した。同調査は、12月2〜3日の期間に行われている。●お湯で食器の手洗いはガス代と水道代の「ダブル課金」に調査対象者に、冬場特に「料金が増えている」「気になる」と感じる水道光熱費を尋ねたところ（複数回答）、「暖房」（73.0％）がもっとも多く、「入浴」（38.3％）