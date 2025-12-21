祖父の教え_P02【漫画】本編を読む／じいちゃんの霊の本当の目的は…？お盆の時期、実家に帰省していた主人公。しかし急な仕事が入り、慌ただしく実家をあとにすることになる。 「今から？送り火、今夜よ」「こういうのちゃんとしないとじいちゃん怒るよー」 母親の制止を振り切って車を出した主人公だったが、帰りの道中で背筋が凍る体験をする。なんと、助手席に亡くなったはずの祖父が鎮座し、恨めしげな視線で孫の顔を至近距離