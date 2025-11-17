２人が倒れていた現場付近＝１７日、横浜市旭区１７日午前４時４０分ごろ、横浜市旭区さちが丘のアパート近くの路上で、「男性２人が頭から血を流して倒れている」と通行人から１１９番通報があった。２人は病院に搬送されたが、６０代の男性が死亡し、５０代の男性は肩を骨折するなどのけがを負った。擁壁の上のアパート敷地内に設置されている柵の一部が破損し近くに落ちていたことから、旭署は転落事故の可能性があるとみて調