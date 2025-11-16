浦和レッズは16日、FWチアゴ・サンタナ(32)とDFマリウス・ホイブラーテン(30)の契約満了を発表した。T・サンタナは2024シーズンに清水エスパルスから浦和に加入。今シーズンはここまでJ1リーグ17試4得点を記録していた。クラブ公式サイトを通じ、「浦和レッズに関わる全てのみなさま。2年間共に闘っていただき、ありがとうございました。新しい挑戦に向かいます。引き続き応援よろしくお願いします」と伝えている。また、ホ