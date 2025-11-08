〜2025年「若手社長」動向調査〜少子高齢化が加速し、日本の社長の平均年齢は年々、上昇している。東京商工リサーチが毎年調査している「全国社長の平均年齢」は、2024年に63.59歳（前年63.35歳）で、調査を開始した2009年以降で最高を更新した。事業承継の遅れが社長の高齢化につながり、円滑な事業承継に向けた早期の準備や行政、金融機関による支援が急務となっている。そうしたなか、20代〜30代で上場を成し遂げた社長、柔