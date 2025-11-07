11月6日朝、新潟市江南区内で無免許運転をしたとして、男子高校生が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されたのは、新潟市江南区に住む男子高校生(16)です。男子高校生は6日午前8時ごろ、新潟市江南区内の住宅街の市道上で、無免許で普通乗用自動車を運転しました。パトロール中の警察官が車両右前面が破損した車を発見し、停止させて確認したところ、男子高校生の無免許運転が発覚。警察によ